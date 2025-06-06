Diyarbakır'da Yangın Soruşturmasında 4 Kişi Gözaltına Alındı

Diyarbakır'da Yangın Soruşturmasında 4 Kişi Gözaltına Alındı
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Diyarbakır'da çıkan yangında anne ve 3 çocuğunun yaşamını yitirmesi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. Yangında 17 kişi yaralandı.

Haber: Ahmet ÜN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda anne ve 3 çocuğunun hayatını kaybettiği yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

Merkez Kayapınar ilçesindeki Fırat Mahallesi'nde bulunan Aras Rojava sitesindeki 13 katlı binada dün çıkan yangında anne Bircan Çavdar (36) kızları Elif (10) ve Zeynep (4) ile oğlu Yunus Emre (12) ölmesine ve 17 kişinin yaralanmasına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, binanın müteahhidi, yöneticisi, şantiye şefi ve yapı denetim sorumlusu polis ekiplerince gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgu işlemi sürüyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
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