Diyarbakır'da Yangın Felaketi: Anne ve 3 Çocuğun Cenazesi Toprağa Verildi
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde çıkan yangında hayatını kaybeden anne Bircan Çavdar ve üç çocuğunun cenazesi, morg işlemlerinin ardından gözyaşlarıyla defnedildi.
Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda çıkan yangında hayatını kaybeden anne ve 3 çocuğunun cenazesi toprağa verildi.
Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 566. Sokak'taki apartmanda dün çıkan yangında yaşamını yitiren anne Bircan Çavdar (36) ile çocukları Yunus Emre (12), Elif (10) ve Zeynep'in (4) cenazesinin getirildiği Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemleri tamamlandı.
Anne ve çocuklarının cenazesi, yakınları tarafından alınarak merkez Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığı'na getirildi.
Cenazeler, burada kılınan namazın ardından Yeniköy Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla yan yana defnedildi.
Kaynak: AA / Aziz Aslan - Güncel