Diyarbakır'da Yangın: 2 Yaşındaki Sultan Yurt Hayatını Kaybetti

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde dün akşam 3 katlı binanın son katındaki dairede çıkan yangında hayatını kaybeden Sultan Yurt (2), toprağa verildi.

Bismil ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın son katındaki dairede, dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, anne T.Y. ile çocukları Ş.Y. (3) ve Sultan Yurt ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Sultan Yurt, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Sultan Yurt'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Bismil ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde toprağa verildi.

Öte yandan, yangında bir kişinin çocuklardan birini kurtardığı anlar ise cep telefonuyla kaydedildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma sürüyor.