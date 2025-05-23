Diyarbakır'da Yanan Kamyonetteki İki Bedenle İlgili 4 Tutuklama

Diyarbakır'da Yanan Kamyonetteki İki Bedenle İlgili 4 Tutuklama
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Diyarbakır'da bir kamyonetin içinde bulunan Remzi Sati ve oğlu Muhammed'in cansız bedenleriyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

4 TUTUKLAMA

Diyarbakır'da Remzi Sati (50) ile oğlu Muhammed'in (15) yanan kamyonette cansız bedeninin bulunması ile ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden İ.K. ve A.M.İ. ile ismi öğrenilmeyen 2 kişi, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklandı. Diğer şüpheliler ise 2'si adli kontrolle olmak üzere serbest bırakıldı.

Seyfettin EKEN- Özcan ARGİN/ DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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