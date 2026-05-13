Diyarbakır'da "Uzaktan Algılama ile Ürün Belirleme Çalışmaları" toplantısı yapıldı

Diyarbakır'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 2026 üretim yılı itibarıyla tarımsal üretim planlaması ve dijitalleşme sürecine yönelik 'Uzaktan Algılama ile Ürün Belirleme Çalışmaları' toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, dijital takip sistemlerinin etkin kullanımı ve sahadaki koordinasyonun artırılması hedeflendi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce, 2026 üretim yılı itibarıyla tarımsal üretim planlaması ve takibinde dijitalleşme sürecini hızlandırmak amacıyla hayata geçirilen "Uzaktan Algılama ile Ürün Belirleme Çalışmaları" toplantısı İl Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlendi.

Ürün belirleme faaliyetleri Ürün İzleme Sistemi Mobil Uygulaması, Uydu Takip Programı Web Uygulaması ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) üzerinden entegre bir şekilde yürütülecek.

Toplantı ile 2026 yılı üretim sezonu öncesinde sahadaki koordinasyonun en üst seviyeye çıkarılması ve dijital takip sistemlerinin etkin kullanımının sağlanması amaçlandı.

Toplantıya, Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Şahin, Daire Başkanı Ramazan Yayla, İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Zülkif Orak, il müdür yardımcıları, tarımsal altyapı ve arazi değerlendirme şube müdürleri, bitkisel üretim ve bitki sağlığı şube müdürleri ile CBS ve ÇKS il sistem sorumluları katıldı.

Kaynak: AA / Aydın Arık
