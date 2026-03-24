Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 24 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il ve ilçelerde "uyuşturucu ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik" operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 14 kilogram esrar ve 61 gram metamfetamin ele geçirildi, yakalanan 24 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.