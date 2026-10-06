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Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 97 bin 743 kök kenevir ele geçirildi

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Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 97 bin 743 kök kenevir ele geçirildi
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Diyarbakır'da uyuşturucu ticareti yapan, nakleden ve kullananlara yönelik operasyonlarda 97 bin 743 kök kenevir ile 44,3 kilogram esrar ele geçirildi. Kent genelinde düzenlenen çalışmalarda 39 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 39 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan, nakleden ve kullananlara yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda, 97 bin 743 kök kenevir, 44,3 kilogram esrar ele geçirildi, 39 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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