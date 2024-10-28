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Diyarbakır'da Türkçe Öğretmeni Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da Türkçe Öğretmeni Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybetti
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Diyarbakır'da okula giderken minibüste kalp krizi geçiren Türkçe öğretmeni Hayrullah Afşin, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Cenazesi, aile kabristanında defnedildi.

DİYARBAKIR'da görev yaptığı okula giderken minibüste kalp krizi geçiren Türkçe Öğretmeni Hayrullah Afşin, hayatını kaybetti.

Görev yaptığı okula gitmek için sabah saatlerinde minibüse binen Hayrullah Afşin, fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Hayrullah Afşin, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Afşin'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Kulp ilçesindeki aile kabristanında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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