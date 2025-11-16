Diyarbakır'da Trafo Yangını ve Patlamalar Paniğe Neden Oldu

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesindeki trafoda çıkan yangın sonrası peş peşe patlamalar, meydana geldi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Silvan ilçesine bağlı Konak Mahallesi Dicle Caddesi'nde bulunan trafoda, dün gece henüz belirlenemeyen bir nedenle alev almasının ardından peş peşe patlamalar meydana geldi. Patlamalar, geceyi aydınlatırken, mahalle sakinleri panik yaşadı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Mahallede enerji kesintisi yaşanırken ihbarla bölgeye gelen enerji şirketi ekipleri, trafoda onarım çalışması başlattı. Yapılan müdahalenin ardından bölgeye yeniden elektrik verildi.

Haber ve Görüntü: İhsan YILMAZ/DİYARBAKIR