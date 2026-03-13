Diyarbakır'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Akalp, bir otomobilin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kazanın ardından sürücü emniyete götürüldü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, sabah saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Yenihal mevkisinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Akalp'a, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Akalp, kurtarılamadı. Akalp'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi. Sürücü ifade için emniyete götürülürken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
