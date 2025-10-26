Haberler

Diyarbakır'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Güncelleme:
Bismil ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, minibüs sürücüsü ve otomobildeki iki kişi hastaneye kaldırıldı.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Bismil ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde meydana geldi. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada plakası öğrenilemeyen otomobil ile karşı yönden gelen ve sola dönüş yapan 56 KD 071 plakalı minibüs çarpıştı. Kaldırımda bebek arabası ile ilerleyen bir yaya yön değiştirerek üzerine doğru gelen minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Minibüs sürücüsü ve otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,

