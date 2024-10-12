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Diyarbakır'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı

Diyarbakır'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı
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Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen acil sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı ve kazaya karışan araçlar yolcu trafiğine açıldı.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Dicle Caddesi'nde E.Ç'nin kullandığı 21 ACU 934 plakalı otomobil ile M.Ç. idaresindeki 47 KG 343 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle M.Ç'nin kullandığı hafif ticari araç, A.A. yönetimindeki 21 ACE 311 plakalı kamyonla, E.Ç'nin kullandığı otomobil ise V.K. idaresindeki 21 LC 729 plakalı traktörle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, hafif ticari araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. 3 kişinin cesedi Hani İlçe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel

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