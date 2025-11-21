Haberler

Diyarbakır'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücü ve yolcu hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Nihat S'nin kullandığı 31 AKE 61 plakalı otomobil ile Sait G'nin idaresindeki 41 AGV 041 plakalı otomobil Diyarbakır-Eğil kara yolunun Gündoğuran Mahallesi mevkisindeki kavşakta çarpıştı.

Kazada, sürücü Sait G. ile aynı araçtaki Hilal G. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Eğil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hamdullah Zengin - Güncel
