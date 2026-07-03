Haberler

Diyarbakır'da "Trafikte Huzur" Denetiminde Bin 641 Araca Ceza

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da düzenlenen 'trafikte huzur' denetiminde 5 bin 500 araç kontrol edildi, bin 641 araca çeşitli ihlallerden ceza kesildi, 11 araç trafikten menedildi.

Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde gerçekleştirilen "trafikte huzur" denetiminde bin 641 araca ceza kesildi.

Kentte trafik güvenliğinin sağlanması, huzuru bozan araç ve sürücülerin engellenmesine yönelik olarak İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce "trafikte huzur" denetimi gerçekleştirildi.

Kayapınar İlçesi Mezopotamya Bulvarı ve Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde yapılan denetimlerde, 5 bin 500 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Kontrol edilen araçlarından bin 37'ine hız sınırını aşmak, 99'una park ihlali, 6'sı yarış yapmak, 2'si makas atmaktan olmak üzere, çeşitli trafik kuralı ihlallerinden toplam bin 641 araca idari trafik para cezası uygulandı, bunlardan 11'i trafikten menedildi.

Kaynak: ANKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz

Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! İşte yeni destekler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beklenen karar verildi! Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş gelişmesi

Geleceği için beklenen karar geldi
Icardi'ye ''güle güle'' dediler! Galatasaray'ın yeni 9 numarası belli oldu

Icardi'ye ''güle güle'' dediler! İşte Galatasaray'ın yeni 9 numarası
AJET, Ankara'dan 3 şehre daha direkt uçuşlara başladı

O şehrimize müjde! 3 yere daha aktarmasız gidebilecekler
Gişelere çarpan tanker alev topuna döndü: 5 kişi hayatını kaybetti

Gişelere çarpan tanker alev topuna döndü: 5 kişi hayatını kaybetti
Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar

Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar
Yok böyle operasyon! İstanbul'un göbeğinden Avrupa'yı esir almışlar

Yok böyle operasyon! İstanbul'un göbeğinden Avrupa'yı esir almışlar
Türkiye'nin ünlü bebek mağazası konkordato ilan etti

Türkiye'nin ünlü bebek mağazası konkordato ilan etti