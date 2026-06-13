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TIR şoförünün manevrası olası kazayı önledi; o anlar kamerada

TIR şoförünün manevrası olası kazayı önledi; o anlar kamerada
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Diyarbakır-Şanlıurfa Bulvarı'nda otomobil yüklü TIR'ı sollayan sürücü, yeterli mesafe bırakmadan sağ şeride geçmek isteyince TIR şoförü ani manevrayla çarpışmayı önledi. O anlar bir aracın yol kamerasına yansıdı.

DİYARBAKIR'da otomobil yüklü TIR'ın şoförü, kendisini solladıktan sonra sağ şeride geçmek isteyen otomobile çarpmamak için ani manevra yaptı. Olay anı, trafikteki başka bir aracın yol kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa Bulvarı'nda meydana geldi. Seyir halindeki 21 AIN 662 plakalı otomobil, önünde giden otomobil yüklü TIR'ı solladıktan sonra yeterli mesafe bırakmadan yeniden sağ şeride geçmek istedi. Bu sırada otomobilin TIR'ın önüne doğru hamle yapması üzerine iki araç arasındaki mesafe kapandı. Durumu fark eden TIR şoförü, yaptığı ani manevrayla otomobile çarpmaktan son anda kurtuldu. Olay anı ise trafikteki başka bir aracın yol kamerasına yansıdı.

Görüntülerde; otomobilin sollamanın ardından TIR'ın önüne geçmeye çalıştığı, TIR şoförünün ise çarpışmayı önlemek için manevra yaptığı ve ardından otomobilde bulunan kişilerin indikleri araçlarını kontrol ettiği anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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