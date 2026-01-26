Haberler

Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturmasında 10 zanlı yakalandı. 16 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılırken, 6 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturmasında 16 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 10 zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

6 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA / Aziz Aslan - Güncel
