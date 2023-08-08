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Diyarbakır'da temmuz ayının trafik kazası istatistikleri açıklandı

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??????? Diyarbakır'da temmuz ayının trafik kazası istatistikleri açıklandı.

??????? Diyarbakır'da temmuz ayının trafik kazası istatistikleri açıklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı internet sitesinde yer alan bilgiye göre, temmuz ayında Diyarbakır'da 278'i maddi hasarlı olmak üzere 585 trafik kazası meydana geldi.

Bu kazalarda, 2 kişi hayatını kaybetti, 562 kişi yaralandı.???????

Kaynak: AA / Murat Başal - Güncel

Emniyet Genel Müdürlüğü Diyarbakır Güncel Haberler

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