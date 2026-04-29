Diyarbakır'da tarlaya savrulan otomobildeki 7'si çocuk 11 kişi yaralandı

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya savrulan otomobildeki 7'si çocuk 11 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi kırsal Batıkarakoç Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kadın sürücü Z.D. idaresindeki 22 ABM 653 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak tarlaya savruldu. Kazada, otomobilde bulunan 7'si çocuk, 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı