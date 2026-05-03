Haberler

Diyarbakır'da, Süper Lig kutlamalarında 11 kişi yaralandı; 10 gözaltı

Diyarbakır'da, Süper Lig kutlamalarında 11 kişi yaralandı; 10 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DİYARBAKIR Valiliği, Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'e yükselmesinin ardından yapılan kutlamalar sırasında yaşanan olaylarda 11 kişinin yaralandığını, 10 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

DİYARBAKIR Valiliği, Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'e yükselmesinin ardından yapılan kutlamalar sırasında yaşanan olaylarda 11 kişinin yaralandığını, 10 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Amed Sportif Faaliyetler'in, Iğdırspor deplasmanında 3-3 berabere kalıp Süper Lig'e yükselmesinin ardından kent genelinde sabah saatlerine kadar kutlamalar yapıldı. Kutlamalarda 3'ü çocuk, 11 kişi silah ve bıçak kullanımı ile havai fişeklerden kaynaklı yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yaralanmalara ilişkin 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Diyarbakır genelinde gerçekleştirilen şampiyonluk kutlamaları sırasında bazı olumsuz olaylar meydana geldi. Kutlamalar esnasında ateşli silah kullanımı (yorgun mermi), kesici aletle yaralama ve havai fişek kaynaklı kazalar sonucu 8'i yetişkin, 3'ü çocuk olmak üzere toplam 11 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedavilerinin sağlık kuruluşlarında sürdüğü ve genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olaylara ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli nitelikte silah ve suç unsurları ele geçirilirken olaylarla bağlantılı olduğu değerlendirilen 10 şüpheli gözaltına alındı. Konuya ilişkin adli ve idari işlemlerin sürdüğü bildirildi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail anlaşmayı onayladı! ABD'den iki yeni savaş filosu alıyor

Bu neyin hazırlığı? İsrail dev anlaşmayı onayladı
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı

Kurban bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı
Okul saldırısından 18 gün sonra vefat eden Almina'nın annesinin sözleri yürek parçaladı

Kızının cenazesini teslim alan annenin sözleri iç burktu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Penceredeki görüntü korkuttu, gerçek sonradan ortaya çıktı

Penceredeki görüntü korkuttu gerçek sonradan ortaya çıktı
İran protestolarda tutuklanan siyasi mahkumu idam etti

Komşu siyasi mahkumun kalemini kırdı
22 yaşındaki genç, metro istasyonunda raylara düşerek hayatını kaybetti

İstanbul'da kahreden olay! Herkesin gözü önünde yaşandı
Cem Yılmaz'a Fas Prensi ile benzerliği soruldu: Oradaydım, yarım saat takıldım döndüm

Fas Prensi ile benzerliği sorulan Cem Yılmaz kırdı geçirdi
Penceredeki görüntü korkuttu, gerçek sonradan ortaya çıktı

Penceredeki görüntü korkuttu gerçek sonradan ortaya çıktı
İtalya'dan İran'a nükleer resti: Bu bizim kırmızı çizgimiz

Nükleer kriz büyüyor! İtalya devrede
Kozmetik devi 10 bin kişiyi işten çıkaracak

Dev firma 10 bin kişiyi işten çıkaracak