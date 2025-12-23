Haberler

Diyarbakır'da kuyuya düşen yavru köpekleri itfaiye kurtardı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde su kuyusuna düşen yavru köpekler, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan köpekler, sağlık kontrollerinin ardından anneleriyle birlikte güvenli bir alana bırakıldı.

DİYARBAKIR'da su kuyusuna düşen yavru köpekler, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Sur ilçesi kırsal Bostanpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Boş durumda olan su kuyusundan gelen sesleri fark eden çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, kuyuya düşen yavru köpekleri bulunduğu yerden çıkardı. Kurtarılan yavru köpekler, sağlık kontrollerinin ardından anneleriyle birlikte yaşam alanlarına bırakıldı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
