Haberler

Diyarbakır'da silahlı yaralama operasyonunda 6 şüpheliden 4'üne adli işlem başlatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır Kayapınar'da silahlı yaralama operasyonunda 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 4'ü hakkında adli işlem başlatıldı; 2'sinin firari şüpheli olduğu, kesinleşmiş cezası olan kişinin cezaevine gönderildiği, diğerinin adli kontrolle serbest bırakıldığı belirtildi.

Diyarbakır'da silahlı yaralama ve dolandırıcılık suçundan gözaltına alınan 6 kişi hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahlı yaralama olayına karıştıkları ileri sürülen zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli yakalandı, 3 ruhsatsız tabanca, 59 fişek, 9 cep telefonu, 14 sim kart, 3 banka kartı, 3 bilgisayar kasası, farklı kişilere ait 6 kimlik kartı, IBAN ve kişisel bilgilerin yer aldığı doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'sinin ateşli silahla yaralama olayının firari şüphelileri olduğu, birinin ayrıca "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü hakkında "6136 sayılı kanuna muhalefet", "resmi belgede sahtecilik" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi, diğeri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
Yasak aşk sonucu dünyaya gelen Hamid'in hikayesi 'Yok artık' dedirtti

Yasak aşk sonucu dünyaya gelen Hamid'in hikayesi "Yok artık" dedirtti

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ali Koç Ferhat Gündoğdu için bunları söylemişti: Ne olduğunu bütün ülke görecek

"Ne olduğunu bütün ülke görecek" dediği ismi bu sabah evinden aldılar
Dört gollü hezimet sonrası Bursa'da alkışlanan tek isim Arda Güler

Dört gollü hezimet sonrası Bursa'da alkışlanan tek isim o oldu!
Derya Uluğ'dan düğün öncesi radikal değişiklik! Uzun saçlarına veda etti

Bu halini unutun! Derya Uluğ imajını tamamen değiştirdi
Top Model Of Universe birincileri zirve yolculuğunu Haberler.com'a anlattı

Top Model Of Universe birincileri zirve yolculuğunu anlattı
Hakem operasyonunda büyük skandal! Sınav kağıdındaki yazı hakeme ait çıkmadı

Büyük skandal! Sınav kağıdındaki yazı hakeme ait çıkmadı
Azra Akın, koruma va bakım altındaki çocuklara masal okudu

Eski Türkiye Güzeli'nden anlamlı ziyaret! Çocuklara masal okudu
Gaziantep'te arkadaş kavgası cinayetle bitti! 18 yaşındaki genç öldürüldü

Arkadaşların tartışması kanlı bitti! 18 yaşındaki genç kurtarılamadı