Diyarbakır'da Silahlı Saldırı: Tutuklu Sayısı 9'a Yükseldi

Diyarbakır'da otomobiline binerken silahlı saldırıya uğrayan Yunus Atabey'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, 9 kişi tutuklandı. Olayda yaşamını yitiren Atabey'in cenazesi toprağa verildi.

DİYARBAKIR'da otomobiline binerken silahlı saldırıya uğrayan Yunus Atabey'in (48) ölümüne ilişkin 2 kişinin tutuklandığı soruşturmada, gözaltına alınan 7 şüpheli daha tutuklandı. Olaya dair tutuklu sayısı böylece 9'a yükseldi.

Olay, 11 Kasım akşamı, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Kamışlı Bulvarı'nda meydana geldi. Yakınının iş yerini ziyaret eden Yunus Atabey, 21 AEC 569 plakalı otomobiline bindiği sırada, cipten inen 1 kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Atabey hayatını kaybetti, şüpheli kaçtı. Atabey'in cenazesi, Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Tespit edilen 2 şüpheli, operasyonla yakalandı. Şüpheliler işlemleri sonrası tutuklandı.

Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Atabey'in otomobiline binerken, yaklaşan cipten inen şüphelinin tabancayla peş peşe ateş edip, ardından geldiği araca binerek uzaklaştığı anlar yer aldı.

Öte yandan, olayla ilgili devam eden soruşturmada gözaltına alınan 7 kişi daha işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı da 9'a çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
