Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 4 şüpheli yakalandı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde hafif ticari araca düzenlenen silahlı saldırıda sürücü hayatını kaybetti, eşi ağır yaralandı. Saldırıya ilişkin 4 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu öğrenildi.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde hafif ticari araca düzenlenen, sürücünün hayatını kaybettiği, eşinin ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 4 zanlı gözaltına alındı.

Eşi S.Ş. (44) ile tarlasından evine dönen Hüseyin Ş'nin (51) idaresindeki 16 SLP 06 plakalı hafif ticari araç, kırsal Çukurdere Mahallesi mevkisinde kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırının ardından araç şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hüseyin Ş'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan S.Ş. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), saldırıya ilişkin Z.Ş. (59), Z.Ş. (30), S.Ş. (27) ile M.Y'yi (40) yakaladı.

Jandarmada işlemleri süren şüphelilerin, saldırıya uğrayan araçtaki kişilerle arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

