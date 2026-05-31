Diyarbakır'da hafif ticari araca düzenlenen silahlı saldırıda sürücü öldü, eşi ağır yaralandı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde hafif ticari araca düzenlenen silahlı saldırıda sürücü hayatını kaybetti, eşi ağır yaralandı.

Eşi S.Ş (44) ile tarlasından evine dönen Hüseyin Ş'nin (51) idaresindeki 16 SLP 06 plakalı hafif ticari araç, kırsal Çukurdere Mahallesi mevkisinde kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırının ardından araç şarampole düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hüseyin Ş'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan S.Ş. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kaçan fail ya da faillerin yakalanması için çalışma başlattı.