Diyarbakır'da Silahlı Kavga: Ölü Sayısı 3'e Yükseldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 3'e çıktı. Soruşturma devam ederken, yaralılardan biri hastanede hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin ölü sayısı 3'e yükseldi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 26 Ağustos'ta Şeyhmus Uğurkan ve Mustafa Akşit'in öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi süren yaralılardan 25 yaşındaki Kerem Uğurkan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenaze otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden O.M, N.M, M.M, M.E, A.E. ve A.S. sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, 4'ü adli kontrol hükümleri uygulanmak üzere 7 şüpheli serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel
Bulgaristan'ın bürokratik engeli gurbetçinin hayatına mal oldu

Çığlıklar sınırı aşamadı, Türk vatandaşı tampon bölgede can verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizde kaza geçiren İrem Helvacıoğlu, düğüne boyunlukla geldi

"Felç kaldım sandım" demişti! Kazadan sonra ilk kez görüntülendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.