Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 2 Ölü, 4 Yaralı
Diyarbakır'ın Güvercinlik Mahallesi'nde çıkan arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında gerçekleşen silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 13 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 22 Ağustos'ta merkez Yenişehir ilçesinin kırsal Güvercinlik Mahallesi Çatalca Boğaz Küme Evleri'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan, 2 kişinin öldüğü ve 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Bu kapsamda gözaltına alınan 13 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 10'u serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel