Diyarbakır'da silahlı kavga! Bir araç ateşe verildi

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı, bir otomobil ise ateşe verildi.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi ağır yaralandı, 1 otomobil ateşe verildi.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi Musa Anter Caddesi'nde 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan sözlü tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

ORTALIK KARIŞTI, ARAÇ ATEŞE VERİLDİ

Kavgada, M.T. (24) ağır yaralandı, 1 otomobil ateşe verildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel
