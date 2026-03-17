Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 1 şüpheli tutuklandı
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde çıkan silahlı kavgada 43 yaşındaki İbrahim A. hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 36 yaşındaki Abdullah A. tutuklandı.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Ergani Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün kırsal Yakacık Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada 43 yaşındaki İbrahim A'nın öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 36 yaşındaki Abdullah A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Abdullah A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA / Aziz Aslan