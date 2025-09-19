Haberler

Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 1 Ağır Yaralı

Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 1 Ağır Yaralı
Güncelleme:
Çüngüş ilçesinde akraba olan iki kişi arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüşerek bir kişinin ağır yaralanmasına neden oldu. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Kırsal Yukarışeyhler Mahallesi'nde akraba oldukları öğrenilen 2 kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kavgada tüfekle açılan ateş sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Yaralanan kişi ambulansla Çermik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Bilal Çelikten - Güncel
