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Diyarbakır'da sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzunda serinliyor

Diyarbakır'da sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzunda serinliyor
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Diyarbakır'da 35 dereceyi aşan sıcaklardan bunalan çocuklar, Anzele Parkı'ndaki süs havuzunda serinlemeye çalışıyor. Aileler de çocuklarını bu tarihi havuzda yüzmeye getiriyor.

Diyarbakır'da 35 dereceyi aşan sıcaklardan bunalan çocuklar, süs havuzuna girerek serinlemeye çalışıyor.

Yurdun büyük bölümünde etkisini artırmaya başlayan sıcak hava 35 derecenin üzerine çıktığı Diyarbakır'da da hissediliyor.

Kentte, sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar park ve bahçelerdeki gölgelik alanlarda, çocuklar da aileleriyle geldikleri merkez Sur ilçesindeki Anzele Parkı'ndaki süs havuzunda serinlemeyi tercih ediyor.

Tarihi surların iç kısmında kalan ve suyunun Karacadağ'ın eteklerinden geldiğine inanılan havuzda yüzmenin mutluluğunu yaşayan çocuklar, sudan çıktıktan sonra beton zemine uzanıp güneşleniyor.

Çocuklarını parka getiren Mehmet Turan, AA muhabirine, şu an yetişkin olan birçok Diyarbakırlının çocukken söz konusu havuzda yüzdüğünü, bu kişilerin şimdi de çocuklarını aynı yere yüzmeye getirdiğini söyledi.

İstanbul'da yaşadığını ve Diyarbakır'a her geldiğinde mutlaka çocuklarını Anzele Parkı'ndaki süs havuzuna getirdiğini anlatan Turan, birçok ailenin de çocuklarını aynı yere getirdiğini belirtti.

Çocuğunu parka getiren Alparslan Öktem de çocukların parkta hem eğlendiğini hem de serinlediğini ifade etti.

Öktem, "Diyarbakır'da havalar ısındığında ilk akla gelen yer Anzele'dir. Biz de çocuklarımızı serinlemek için buraya getiriyoruz." dedi.

Çocuklardan 10 yaşındaki Veysel Ay ise fırsat buldukça arkadaşlarıyla gelip süs havuzunda yüzdüklerini dile getirdi.

Ay, "Diyarbakır çok sıcak. Havalar sıcak olduğunda mahalledeki arkadaşlarımızla toplanıp yüzmeye geliyoruz, çok eğlenceli oluyor. Su çok soğuk ve güzel. Her yıl buraya geliyorum. Yüzmeyi de burada öğrendim." şeklinde konuştu.

İlyas Ay da havaların ısınmaya başlamasıyla süs havuzuna geldiklerini, eğlenceli vakit geçirdikleri için her gün parka geldiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Aydın Arık
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