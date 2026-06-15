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Diyarbakır'da Motosiklet Alev Aldı

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Diyarbakır'da seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev alan motosiklet kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, olay anı cep telefonuyla kaydedildi.

DİYARBAKIR'da seyir halindeyken alev alan motosiklet kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, oaly anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Abdülkadir Aksu Caddesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen motosiklet, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Yangını fark eden sürücü motosikleti durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, motosiklet kullanılamaz hale geldi. Olay anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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