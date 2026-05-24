Diyarbakır'da seyir halindeyken alev alan kamyonet kullanılamaz hale geldi
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde seyir halindeyken bilinmeyen nedenle alev alan kamyonet, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ancak kullanılamaz hale geldi.
Diyarbakır-Mardin kara yolunun kırsal Aşağıkonak Mahallesi mevkisinde ilerleyen kamyonette henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Sürücü, durumu fark edince aracı yol kenarına çekti.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya