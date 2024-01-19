Diyarbakır'da Şehzadeler Konağı Sezai Karakoç Kültür ve Edebiyat Evi olarak açılıyor

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali İhsan Su, restorasyonu tamamlanarak Sezai Karakoç Kültür ve Edebiyat Evi'ne dönüştürülen Şehzadeler Konağı'nın açılışını gerçekleştirecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının restorasyon çalışmalarını tamamladığı Şehzadeler Konağı, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Kütüphaneler ve Müzeler Şube Müdürlüğü tarafından Sezai Karakoç Kültür ve Edebiyat Evi'ne dönüştürüldü.

Türk edebiyatının "7 Güzel Adam"ından biri olarak sayılan Diyarbakırlı ünlü şair Sezai Karakoç'a ait özel eşyaların ve kitaplarının da bulunacağı müzenin olacağı merkezde ayrıca edebi etkinliklerin yapılacağı alanlar da olacak.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali İhsan Su, Sezai Karakoç'un doğum günü olan 22 Ocak'ta Kültür ve Edebiyat Evi'nin açılışını gerçekleştirecek.