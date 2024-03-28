Diyarbakır'da Seçim Koordinasyonu ve Güvenliği Toplantısı Düzenlendi

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su başkanlığında "Seçim Koordinasyonu ve Güvenliği Toplantısı" düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Hevsel Salonu'nda Vali Su başkanlığında, 31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin düzenlenen toplantıda, seçim sürecinin ilde huzur ve güven ortamı içerisinde tamamlanması ve herhangi bir olumsuzluğa meydan verilmemesi için seçimler öncesinde, sırasında ve sonrasında alınması gereken tedbirler gözden geçirildi.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, vali yardımcıları, kaymakamlar ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.