Diyarbakır'da Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Protesto Edildi

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da, Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde görevli 5 sağlık çalışanlarına yönelik şiddet protesto edildi. SES yöneticisi Songül Haşimoğulları, "Bizler, hayat kurtarmak için gece gündüz emek veren sağlık emekçileri, kendi yaşamlarımızı tehdit eden bir ortamda çalışmak zorunda bırakılmayı kabul etmiyoruz" dedi.

SES Diyarbakır Şubesi üyeleri, Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde hasta yakınlarınca MR bölümünde görev yapan 4'ü kadın 5 sağlık çalışanına şiddet uygulanmasını hastane önünde basın açıklamasıyla protesto etti.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi SES İş Yeri Temsilcisi Songül Haşimoğulları, sağlıkta şiddetin bir pandemi gibi sağlık alanlarına yayıldığını söyledi. Sağlıkta şiddet bir halk sağlığı sorunu olduğuna işaret eden Haşimoğulları, şunları söyledi:

"Gücünü sağlıkta dönüşüm adı altında kışkırtılmış sağlık taleplerinden, sağlık emekçilerinin köle gibi gösterilmesinden, hastaların müşteri olarak görülmesinden, 'giderlerse gitsinler' gibi söylemlerle değersizleştirilen mesleklerimizden, siyasilerin ve idarecilerin sağlık emekçilerine yönelik olumsuz yaklaşımlarından, kullandıkları zehirli dil ve söylemlerden ve liyakatsiz yöneticilerin mobbinginden almaktadır. Yani 20 yılı aşkın süredir bu iktidarın uyguladığı, dayattığı sağlık politikalarının sonucunda oluşan ve acı veren bir durumdur şiddet. Tüm ülkede görülen şiddet olaylarından biri de Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 11 Eylül 2025 Perşembe günü acil serviste sağlık emekçilerine şiddet meydana gelmişti. Daha üzerinden 24 saat geçmemişken bu sefer MR bölümünde 5 sağlık emekçisi arkadaşlarımıza şiddet gerçekleşmiştir."

Şiddete uğrayanlardan 4'ü kadın

Şiddete uğrayan sağlık çalışanlarının 4'ünün kadın olduğunu aktaran Haşimoğulları, şöyle konuştu:

"Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, MR bölümünde görev yapan sağlık emekçisi arkadaşlarımız şiddete maruz kalmıştır. Üstelik bu saldırılardan etkilenen sağlık emekçilerinin arasında 4 kadın arkadaşımızın da bulunması, şiddetin boyutunu daha da vahim hale getirmektedir. Kadın emekçiler, hem işyerinde hem de toplumsal yaşamda defalarca maruz bırakıldıkları ayrımcılığın yanı sıra, bir de şiddet tehdidi altında çalışmaktadır. Bu alanda daha önce de defalarca sözel ve fiziki saldırı girişimleri resmi kayıtlarda mevcuttur."

'Sağlıkta şiddet asla kabul edilemez'

Savaşta, depremde, pandemide, toplumsal her felakette alanlarda olan sağlık emekçilerine yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu dile getiren Haşimoğulları, "Sağlık sistemindeki tıkanıklığın nedeni sağlık emekçileri değildir. Şiddet hiçbir sorunu çözmez, şiddet sağlık hizmetlerinin aksamasına neden olur ki, o gece yaşanan şiddet olayı orada yatan onlarca hastanın sağlık hizmetini almasına da engel olmuştur. Bu olayın takipçisi olacağız ve sorumlular cezalarını çekmeden ve ihmaller giderilmeden bu duruşumuzdan da vazgeçmeyeceğiz. Sağlıkta şiddet asla kabul edilemez. Bizler, hayat kurtarmak için gece gündüz emek veren sağlık emekçileri, kendi yaşamlarımızı tehdit eden bir ortamda çalışmak zorunda bırakılmayı kabul etmiyoruz. Hastane yönetimi görevini yerine getirmemekte, güvenlik önlemlerinde sınıfta kalmaktadır. Sağlık Bakanlığı ise yıllardır dile getirdiğimiz taleplerimize rağmen caydırıcı ve etkili adımlar atmamakta, sağlıkta şiddetin sürmesine göz yummaktadır. Sağlıkta şiddet sona erene kadar susmayacağız, geri adım atmayacağız, mücadeleden vazgeçmeyeceğiz" şeklinde konuştu.