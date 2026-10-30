Diyarbakır'da sağanakta aracına su dolan sürücü bardakla boşaltmaya çalıştı

Diyarbakır'da sağanakta aracına su dolan sürücü bardakla boşaltmaya çalıştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı, trafikte aksamalar yaşandı. Otomobiline su dolan sürücünün biriken suyu bardakla boşaltmaya çalıştığı anlar, çevredekilerce cep telefonuyla görüntülendi.
DİYARBAKIR'da sağanak sırasında bir sürücünün otomobiline dolan suyu bardakla tahliye etmeye çalıştığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi.
Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, trafikte de zaman zaman aksamalar yaşandı. Yağmurun ardından otomobilinin içine su dolan sürücü, biriken suyu bardakla boşaltmaya çalıştı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı