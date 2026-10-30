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Diyarbakır'da sağanak sonrası 2 köprü çöktü, Bağlar'da alt geçit su altında kaldı

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Diyarbakır'da sağanak sonrası 2 köprü çöktü, Bağlar'da alt geçit su altında kaldı
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Diyarbakır'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak sonrası Bağlar'daki Park Orman Alt Geçidi'ni su bastı, trafik durduruldu. DİSKİ tahliye çalışması başlattı; Karacadağ'da kısmi çökme, Çermik'te 2 köprü çöktü.

ALT GEÇİT ULAŞIMA KAPANDI, YOL ÇÖKTÜ

Diyarbakır'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak sonrası Bağlar ilçesinde bulunan Park Orman Alt Geçidi'ni su bastı, trafik akışı durduruldu. Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı. Bağlar ilçesi Karacadağ Caddesi'nde de yağış nedeniyle yolda kısmi çökme meydana geldi. Çermik ilçesine bağlı kırsal Adalar Mahallesi'nde, sel sularının etkisiyle köyler arasında geçişi sağlayan 2 köprü çöktü. Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde de bazı bahçeler sular altında kaldı.

Gıyasettin TETİK-Selim KAYA/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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