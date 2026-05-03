Diyarbakır'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Diyarbakır'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak, bazı yollar ve caddelerde su birikintilerine neden oldu.

Cadde ve yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Diyarbakır-Şanlıurfa çevre yolundaki alt geçitlerde su birikintileri nedeniyle trafik polisleri önlem aldı.

Alt geçitlerde Şanlıurfa yönünden trafik akışı bir süreliğine durduruldu. Su birikintisine girdikleri için arızalanan bazı araçlar itilerek güvenli bölgeye çekildi, bazı araçlar da çekici yardımıyla kaldırıldı.

Ulaşımın normale dönmesi için Karayolları, itfaiye ve Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri çalışma yürüttü.