Diyarbakır'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Kalaşnikof ve 300 Fişek Ele Geçirildi
Diyarbakır'da bir otomobilde yapılan aramada 2 ruhsatsız kalaşnikof tüfeği ve 300 fişek bulundu. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı, bir şüpheli tutuklandı.
Diyarbakır'da bir otomobilde 2 ruhsatsız kalaşnikof tüfeği ve 300 fişek ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Polis Timleri, merkez Yenişehir ilçesinde yaptığı şok uygulamada şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada, aracın kaputuna gizlenmiş çuvala sarılı 2 ruhsatsız kalaşnikof tüfeği, 4 şarjör ve 300 fişek bulundu.
Ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel