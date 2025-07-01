Diyarbakır'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Kalaşnikof ve 300 Fişek Ele Geçirildi

Diyarbakır'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Kalaşnikof ve 300 Fişek Ele Geçirildi
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Diyarbakır'da bir otomobilde yapılan aramada 2 ruhsatsız kalaşnikof tüfeği ve 300 fişek bulundu. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı, bir şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır'da bir otomobilde 2 ruhsatsız kalaşnikof tüfeği ve 300 fişek ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Polis Timleri, merkez Yenişehir ilçesinde yaptığı şok uygulamada şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, aracın kaputuna gizlenmiş çuvala sarılı 2 ruhsatsız kalaşnikof tüfeği, 4 şarjör ve 300 fişek bulundu.

Ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel
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