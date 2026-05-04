Diyarbakır'da Öğrencilere Trafik Eğitimi ve Denetim

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü, okulların çevresindeki denetimlerine ve öğrencilere yönelik eğitim faaliyetlerine devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, "Trafik Dedektifleri Eğitim Projesi" kapsamında ildeki okulların yüzde 55'inde eğitim faaliyetleri yaptı.

Öğrencilere "Trafik Dedektifleri" eğitimleri kapsamında trafik kuralları, güvenli geçiş noktaları ve trafikte dikkat edilmesi gereken hususlar uygulamalı olarak anlatıldı.

Trafik Eğitim Parkı'nda kurulan simülasyon aracı ile çocuklara emniyet kemerinin önemi gösterilirken, maket araçlarla zenginleştirilen parkurlarda ise uygulamalı trafik eğitimi verildi.

"Güvenli Çocuklar Güvenli Yarınlar" hedefiyle verilen eğitimlerin yanı sıra, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan denetimlerde okulların çevrelerindeki araçlar ve okul geçitleri Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve dronla anlık takip edildi.

Öte yandan. ekipler, öğrencilerin güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla okul servis araçlarına yönelik denetlemelerine de devam etti.