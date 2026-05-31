Su seviyesi yükseldi, nehir kenarındaki otomobil sular altında kaldı

DİYARBAKIR'ın Dicle ilçesinde pikniğe giden ailenin nehir kenarına park ettiği otomobil, su seviyesinin yükselmesiyle suya gömüldü.

Dicle ilçesinde bayram tatilini değerlendirmek isteyen aile, piknik yapmak için Dicle Nehri kenarına gitti. Aile, otomobilini nehir kenarına park ettikten bir süre sonra su seviyesi yükseldi. Kısa sürede yükselen su, otomobilin bulunduğu alanı kapladı. Olayda yaralanan olmazken, otomobilde hasar meydana geldi.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı