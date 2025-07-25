Diyarbakır'da Petrol Sondaj Kuyusunda Yangın: 8 Yaralı

Diyarbakır'da Petrol Sondaj Kuyusunda Yangın: 8 Yaralı
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Diyarbakır-Batman kara yolundaki Üçtepe-1 petrol sondaj kuyusu sahasında çıkan yangında 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, yangının büyümesi petrol vanasının kapatılmasıyla önlendi.

Diyarbakır'da petrol sondaj kuyusu sahasında çıkan yangında yaralanan 8 kişi tedavi altına alındı.

Diyarbakır- Batman kara yolunda, Turkish Petroleum International Anonim Şirketince (TPIC) faaliyet yürütülen Üçtepe-1 petrol sondaj kuyusu sahasında gece henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangında, 8 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan sahadaki görevlilerin petrol vanasını kapatarak yangının büyümesini önlediği öğrenildi.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel
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