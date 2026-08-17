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Diyarbakır'da Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

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DİYARBAKIR’da park halindeki otomobil, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

DİYARBAKIR'da park halindeki otomobil, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kaynartepe Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen park halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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