Otomobilin park halindeki hafif ticari araca çarptığı kaza kamerada

DİYARBAKIR'da otomobilin, park halindeki hafif ticari araca çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, öğle saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Eski Siverek Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında park halindeki hafif ticari araca çarptı. Ticari araç da önünde park halindeki 2 otomobile çarptı. Kazaya neden olan, savrularak refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan sürücünün, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Araçlarda hasar oluşurken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı