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Diyarbakır'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı

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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir kişinin otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde bir kişinin otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün eski Mardin yolundaki bir kafenin önünde otomobilinin önü kesilerek silahlı saldırıya uğrayan M.İ'nin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Merkez Sur ilçesi eski Mardin yolundaki bir kafenin önünde otomobilinin önü kesilen M.İ, silahlı saldırıda ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA / Aydın Arık
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