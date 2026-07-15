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Otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunuyor.

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Mahabad Bulvarı'nda, Park 75 önünde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin çarptığı motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza yapan motosikletteki yaralıların arkadaşları da motosikletleriyle olay yerine geldi. Yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ//DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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