Diyarbakır'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Merkez Kayapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile tır çarpıştı ve kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Merkez Kayapınar ilçesi 4. Sanayi Sitesi kavşağında, S.E'nin kullandığı 06 DY 8821 plakalı otomobil ile F.D. idaresindeki 21 ABS 594 plakalı tır çarpıştı.
Kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.