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Diyarbakır'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kayapınar ilçesi Mezopotamya Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre; Elazığ yönünden gelen Esra O. yönetimindeki 80 AHT 442 plakalı hafif ticari araç ile kavşaktan dönüş yapan sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Kazada toplam 7 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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