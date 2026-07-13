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Yangına rağmen futbol oynamaya devam ettiler; o anlar kamerada

Yangına rağmen futbol oynamaya devam ettiler; o anlar kamerada
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Diyarbakır Bağlar'da otluk alanda çıkan yangına itfaiye müdahale ederken, yanındaki futbol sahasında çocuklar oyunlarını sürdürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Bu sırada yanan alanın yanındaki futbol sahasında oyunlarını sürdüren çocuklar, cep telefonuyla görüntülendi.

Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Evrim Alataş Caddesi'ndeki otluk alanda, dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevleri çevreye yayılmadan kontrol altına alıp söndürdü. İtfaiyecilerin yangına müdahalesi sırasında, otluk alanın yanındaki futbol sahasında bulunan çocukların oyunlarına devam ettiği görüldü. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, çocukların alevlere ve yükselen dumanlara aldırış etmeden futbol oynadığı yer aldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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