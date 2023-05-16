Diyarbakır'da otelin 5'inci katında yangın
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DİYARBAKIR'da bir otelin 5'inci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
DİYARBAKIR'da bir otelin 5'inci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kayapınar ilçesi Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu üzerinde bulunan 13 katlı bir otelin 5'inci katındaki odada sabah saatlerinde yangın çıktı. Alarmın devreye girmesiyle odaya giren otel çalışanları, yangını söndüremeyince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Oteldekiler tahliye edilirken, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıktığı katta zarar oluştu.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Özdemir - Güncel